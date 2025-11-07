ارتفاع كبير في أسعار زيت الطبخ

وجاء ذلك في ظل استمرار تراجع الشحنات من أوكرانيا، أحد أكبر المنتجين والمصدرين للمادة في العالم.وأظهر تحليل لبيانات ووزارة الزراعة الأوكرانية، ارتفاع الأسعار للشهر الرابع على التوالي خلال أكتوبر الماضي بنسبة 3.4%، مسجلة 1357 دولارا للطن، وهي أعلى مستوى منذ تشرين الاول 2022.ويعود السبب الرئيسي إلى الانخفاض المتواصل في صادرات أوكرانيا منذ الماضي، حيث هبطت في الأشهر الأخيرة إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات عديدة.وفي شهر ايلول وحده، انخفضت الكمية المصدرة إلى السوق العالمية إلى 203.4 ألف طن، أي أقل بـ 1.8 مرة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.كما كشفت البيانات أن إجمالي الصادرات الأوكرانية منذ بداية العام الجاري لم يتجاوز 3.1 مليون طن، مقابل 4.5 مليون طن في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.