بالتزامن مع إغلاق البورصة.. اليكم أسعار الدولار مقابل الدينار

سجلت أسعار صرف الدولار امام الدينار، مساء اليوم الاثنين، تراجعاً طفيفاً في واربيل مع إغلاق البورصة.



سعر البيع: 142250 عراقي مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 140250 مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 141950 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 140750 ديناراً مقابل 100 دولار.

