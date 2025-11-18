مصرف الرشيد يصدر توضيحا بشان إلغاء عمولة الإيداع للبطاقة الالكترونية

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، ان "عمولة الإيداع النقدي الإلكتروني المفروضة على بطاقات الدفع الإلكترونية ملغاة منذ فترة سابقة"، مبينا ان "القرار ليس جديدًا، وإنما أُعيد التذكير به بهدف إزالة الالتباس وتوضيح الإجراءات المعمول بها".وأضاف ان "الإلغاء يأتي ضمن توجهه الدائم لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيعهم على استخدام الخدمات الرقمية"، مشيرا الى أن "عمليات الإيداع في فروعه تُنفّذ مجانًا ومن دون أي استقطاعات إضافية منذ اعتماد القرار في وقت سابق".وأكد ان "المصرف مستمر في تطوير خدماته الرقمية وتعزيز البنى التحتية الإلكترونية، بما يسهم في توسيع دائرة التعاملات الإلكترونية وتسهيل إجراءات الزبائن"، لافتا الى "حرصه على نشر التوضيحات اللازمة كلما دعت الحاجة لضمان وصول المعلومات الدقيقة للمواطنين".