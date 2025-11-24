النفط يواصل الخسائر.. برنت عند الـ62 دولارا للبرميل

وانخفضت 14 سنتا أو 0.22 بالمئة إلى 62.42 دولار للبرميل وانخفضت عقود خام غرب الوسيط بمقدار 15 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 57.91 دولار للبرميل.وانخفض كلا الخامين القياسيين بنحو ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي وبلغا أدنى مستوياتهما منذ 21 أكتوبر تشرين الأول، إذ شعر المتعاملون في السوق بالقلق من أن اتفاق السلام الروسي الأوكراني قد يرفع العقوبات المفروضة على ويغرق السوق بإمدادات كانت خاضعة للعقوبات، بحسب رويترز.