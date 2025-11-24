سوريا ترصد نشاطا بمعبر البوكمال مع العراق.. 7 الاف شاحنة و65 الف مسافر خلال 5 اشهر

ونقلت وسائل الاعلام عن مدير المنفذ عمار قوله ان "الحركة التجارية وحركة السفر ازدادت نشاطا في معبر البوكمال منذ افتتاحه"، مشيرا الى "مرور 7 الاف سيارة استيراد وتصدير عبر المنفذ منذ افتتاحه، فضلا عن 65 الف مسافر قدوم وعودة، بالإضافة الى تسجيل 25 الف عودة طوعية".وبين ان "الإجراءات بسيطة مقارنة بزمن النظام السابق في عهد الأسد، حيث كانت الإجراءات صعبة وهناك اختلاس أموال ورشاوى".ونقلت وسائل الاعلام عن مواطنين عراقيين مسافرين اشادتهم بالإجراءات التي وصفوها انها تختلف كثيرا عن الاجاراءات بعهد نظام الأسد، بحسب تعبيرهم.