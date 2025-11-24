البنك المركزي العراقي يحسم الجدل بشأن تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار

وقال البنك في بيان، "مع اقتراب نهاية العام 2025، أعلن تحقيق تقدّم ملموس في أهدافه الاستراتيجية المتعلقة بالحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، إذ سجّل معدل التضخم انخفاضاً إلى مستويات تاريخية تُعد الأدنى على مستوى المنطقة، مدعوماً بسياساته النقدية وإجراءاته المدروسة رغم التحديات الاقتصادية الراهنة".وأوضح، أن "قانون البنك المرقم (56) لسنة 2004، ولا سيما المادة 1/4/أ، يحدد بوضوح مهامه الأساسية في صياغة وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسة سعر الصرف. وفي هذا الإطار، أكد البنك عدم وجود أي نية لتعديل سعر صرف الدينار العراقي، انسجاماً مع هدفه المحوري في ضمان استقرار الأسعار، وهو الهدف الذي جرى تحقيقه بنجاح خلال الفترة الماضية"، مشدداً على أنه "يواصل دعم استقرار سعر الصرف معززاً بمستويات الاحتياطيات الأجنبية المثالية من العملات والذهب".وأكد البنك المركزي "استمراره في تغطية جميع طلبات المصارف للتعزيز الخارجي بالدولار الأمريكي وبعملات أجنبية أخرى مثل اليوان الصيني، الليرة التركية، الروبية ، والدرهم الإماراتي، فضلاً عن استمرار تسويات البطاقات المصرفية والتحويلات الشخصية عبر شركتَي مونيغرام وويسترن يونين، إضافة إلى مبيعات العملة النقدية لأغراض السفر، مشيراً إلى عدم وجود أي ضغط على الاحتياطيات الأجنبية الحالية".ونوّه البيان إلى أن "أي تصريحات أو آراء خارجية تتعلق بتغيير سعر صرف الدينار العراقي لا تعبّر عن موقف البنك المركزي، وتمثل اجتهادات تهدف إلى إرباك السوق وإثارة المضاربات والتأثير على استقرار ".