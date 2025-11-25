بعد القفزة الأخيرة.. الدولار يعاود الانخفاض في البورصة المحلية

سعر البيع: 143000 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 141000 دينار لكل 100 دولار.سعر البيع: 141600 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 141150 ديناراً مقابل 100 دولار.ويوم أمس، قفزت أسعار الصرف الى 144 الف دينار لكل 100 دولار، بعدما كانت مستقرة بين 40 و141 الف دينار في الأسابيع الماضية.