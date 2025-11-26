أسعار النفط تتعافى بعد انخفاضها لادنى مستوى في شهر

وارتفعت 19 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 62.67 دولار للبرميل وصعدت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 14 سنتا (0.24 بالمئة) إلى 58.09 دولار.وختم كلا العقدين تعاملات الأمس على انخفاض قدره 89 سنتا بعدما أبلغ الرئيس الأوكراني القادة الأوروبيين باستعداده للمضي قدما في إطار عمل مدعوم من لإنهاء الحرب مع .وقال ، محلل السوق لدى مجموعة آي.جي، في مذكرة للعملاء "إذا تم الانتهاء من الاتفاق، فقد يؤدي إلى إلغاء العقوبات الغربية المفروضة على صادرات بسرعة"، مما قد يؤدي إلى نزول أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى حوالي 55 دولارا.وأوضح قائلا "في الوقت الحالي، تنتظر السوق المزيد من الوضوح، لكن يبدو أن الخطر يتمثل في انخفاض الأسعار ما لم تتعثر المحادثات"، بحسب رويترز.