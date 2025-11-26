عالميا.. الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4156.89 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش وهو أعلى مستوى منذ 14 الجاري.وصعدت العقود الآجلة للذهب في تسليم المقبل بنسبة 0.4% إلى 4154.10 دولار للأونصة.وقال كبير محللي السوق في "كيه سي إم تريد" : "تتجه التوقعات الآن بشكل أكبر نحو خفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل وهو ما تعزز بفضل سلسلة من التصريحات من مسؤولي والبيانات الاقتصادية الإيجابية، وهو ما يعزز الذهب من منظور العائد".