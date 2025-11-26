تحديث جديد لأسعار الذهب في العراق اليوم



ـ اقتصاد



استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة ، اليوم الاربعاء المصادف 25 تشرين الثاني.2025





وسجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 795 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 790 ألف دينار.



وبلغ سعر بيع المثقال في محال الصاغة بين 835 و830 ألف دينار للذهب الخليجي.



وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.