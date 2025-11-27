الرشيد يعلن امكانية سحب الأرصدة وصرف الصكوك من جميع فروعه

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مانشستر سيتي يتلقى خسارة قاسية بدوري الأبطال
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548175-638998210200700048.jpg
الرشيد يعلن امكانية سحب الأرصدة وصرف الصكوك من جميع فروعه
اقتصاد
2025-11-27 | 01:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
319 شوهد
السومرية نيوز
- اقتصاد
أعلن
مصرف الرشيد
، اليوم الخميس، امكانية سحب الأرصدة وصرف الصكوك من جميع فروعه في
العراق
.
وقال المصرف في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، "يود
مصرف الرشيد
إعلام زبائنه بأنه أصبح بإمكان أصحاب الحسابات الجارية والتوفير، وكذلك حاملي الصكوك، سحب أرصدتهم أو صرف صكوكهم من أي فرع من فروع المصرف في عموم
العراق
".
وأضاف المصرف، أن "هذا الإجراء يأتي حرصًا من المصرف على تسهيل معاملات المواطنين" .
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق
01:40 | 2025-10-26
مصرف الرشيد يعلن عن رفع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول
03:38 | 2025-10-01
مصرف الرشيد يصدر توضيحا بشان إلغاء عمولة الإيداع للبطاقة الالكترونية
05:01 | 2025-11-18
مصرف الرشيد يوضح سبب تأخر صرف رواتب موظفي عقود نينوى
04:12 | 2025-11-06
الرشيد
سحب
أموال
السومرية نيوز
مصرف الرشيد
سومرية نيوز
السومرية
العراق
كاني
سومر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
34.64%
03:22 | 2025-11-26
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:22 | 2025-11-26
بعد القفزة الأخيرة.. الدولار يعاود الانخفاض في البورصة المحلية
اقتصاد
24.93%
08:40 | 2025-11-25
بعد القفزة الأخيرة.. الدولار يعاود الانخفاض في البورصة المحلية
08:40 | 2025-11-25
زعيم ديني يحذر من نهاية الكون هذا العام
دوليات
23%
13:00 | 2025-11-26
زعيم ديني يحذر من نهاية الكون هذا العام
13:00 | 2025-11-26
الدولار يواصل التراجع في بورصة بغداد
اقتصاد
17.43%
08:25 | 2025-11-26
الدولار يواصل التراجع في بورصة بغداد
08:25 | 2025-11-26
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
مايك السومرية
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
مايك السومرية
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-26
Live Talk
التدخل الأسري في قرار الحمل - Live Talk - الحلقة ١٦٨ | 2025
10:30 | 2025-11-26
Live Talk
التدخل الأسري في قرار الحمل - Live Talk - الحلقة ١٦٨ | 2025
10:30 | 2025-11-26
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 26-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-26
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 26-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-26
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
مايك السومرية
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
مايك السومرية
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-26
Live Talk
التدخل الأسري في قرار الحمل - Live Talk - الحلقة ١٦٨ | 2025
10:30 | 2025-11-26
Live Talk
التدخل الأسري في قرار الحمل - Live Talk - الحلقة ١٦٨ | 2025
10:30 | 2025-11-26
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 26-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-26
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 26-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-26
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
اخترنا لك
بعد الارتفاع.. انخفاض أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
02:42 | 2025-11-27
صندوق التقاعد يوضح بشأن مواعيد إطلاق الرواتب التقاعدية
02:05 | 2025-11-27
الدولار يواصل التراجع في بورصة بغداد
08:25 | 2025-11-26
آسياسيل تتعاون مع سيسكو لتقديم ضمان شبكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتعزيز موثوقية الاتصال في شبكتها بالعراق
05:44 | 2025-11-26
تحديث جديد لأسعار الذهب في العراق اليوم
05:13 | 2025-11-26
عالميا.. الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين
04:39 | 2025-11-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.