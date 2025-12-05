الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549141-639005367214055687.png
الاتحاد الدولي: العراق حقق قفزة كبيرة في سرعة عبور التجارة الدولية البرية
اقتصاد
2025-12-05 | 02:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
69 شوهد
أكد
الاتحاد الدولي للنقل
البري (IRU)، اليوم الجمعة، أن
العراق
حقق قفزة كبيرة في سرعة العبور عبر نظام TIR للتجارة الدولية.
وذكر تقرير صادر عن
الاتحاد الدولي للنقل
البري (IRU) اطلعت عليه
السومرية نيوز
، أن "
العراق
بات يشكل محور عبور استراتيجياً متنامياً بعد نجاحه في اختصار زمن نقل معدات تصوير سينمائي من هنغاريا إلى
الأردن
من خمسة أسابيع إلى ستة أيام فقط، مستفيداً من الطريق
الدولي العراقي
الذي أُعيد فتحه مؤخراً أمام حركة النقل التجاري ضمن نظام العبور الجمركي الدولي TIR".
وأضاف أن "العملية أثبتت أن
الطريق العراقي
أصبح مساراً جديداً بدأ العالم باكتشافه، بعد أن ساهم في تسهيل مرور الشحنة الأوروبية الثقيلة بسرعة غير مسبوقة نحو الأردن، حيث ستُستخدم المعدات في إنتاج فيلم يعرّف بتاريخ الأردن ومعالمه التراثية".
وأشار التقرير إلى أن "هذا الإنجاز يعكس تنامي دور العراق كحلقة وصل حيوية تربط أوروبا بدول
الخليج
والشرق الأوسط، خصوصاً مع توسّع الاعتماد على نظام TIR الذي يسهم في تسريع إجراءات العبور وتقليل التوقفات على الحدود، ما يعزز من قدرات سلاسل الإمداد في المنطقة".
ولفت التقرير إلى أن "التوسع الرقمي لنظام TIR، وتفعيل خطوط العبور
الدولية عبر
العراق، سيعززان من موقع البلاد على خريطة التجارة العالمية، وسيشجعان القطاع الخاص على استخدام المسار العراقي لما يوفّره من وقت وتكلفة".
يُذكر أن
وزارة النقل
اعلنت في وقت سابق عن تنفيذ الرحلة الدولية الثانية ضمن نظام
النقل البري الدولي
(TIR) عبر الأراضي العراقية، وذلك على خط منفذ
إبراهيم الخليل
في
دهوك
– ميناء
أم قصر الشمالي
في
البصرة
، فيما تشير الإحصاءات الحكومية إلى تسجيل 1000 عملية نقل بري على هذا الخط منذ حزيران الماضي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
انضمام العراق رسمياً إلى الاتحاد الدولي لأكاديميات الشرطة (INTERPA)
10:37 | 2025-11-06
واشنطن تدعو الى التحرك بسرعة كبيرة بشأن خطة غزة
12:43 | 2025-10-06
قفزة غير مسبوقة بأسعار الذهب في العراق اليوم
04:35 | 2025-10-06
مؤتمر الاتصالات الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في معرض بغداد الدولي
04:22 | 2025-09-24
الاتحاد
الدولي
الاتحاد الدولي للنقل
النقل البري الدولي
إبراهيم الخليل
أم قصر الشمالي
الاتحاد الدولي
الطريق العراقي
الدولي العراقي
الاتحاد الدول
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأنواء الجوية تنوه: أمطار غزيرة يومي الأحد والإثنين المقبلين
محليات
44.91%
00:49 | 2025-12-04
الأنواء الجوية تنوه: أمطار غزيرة يومي الأحد والإثنين المقبلين
00:49 | 2025-12-04
الكشف عن نتائج التحقيق باستهداف حقل كورمور.. ست توصيات
أمن
18.69%
15:23 | 2025-12-03
الكشف عن نتائج التحقيق باستهداف حقل كورمور.. ست توصيات
15:23 | 2025-12-03
حتى الثلاثاء.. امطار متواصلة وحرارة تقترب من الانجماد
أخبار الطقس
18.27%
00:51 | 2025-12-05
حتى الثلاثاء.. امطار متواصلة وحرارة تقترب من الانجماد
00:51 | 2025-12-05
المرور تكشف عن آلية جديدة تخص تحويل ملكية السيارات
محليات
18.13%
14:50 | 2025-12-04
المرور تكشف عن آلية جديدة تخص تحويل ملكية السيارات
14:50 | 2025-12-04
المزيد
