الاتحاد الدولي: العراق حقق قفزة كبيرة في سرعة عبور التجارة الدولية البرية

وذكر تقرير صادر عن البري (IRU) اطلعت عليه ، أن " بات يشكل محور عبور استراتيجياً متنامياً بعد نجاحه في اختصار زمن نقل معدات تصوير سينمائي من هنغاريا إلى من خمسة أسابيع إلى ستة أيام فقط، مستفيداً من الطريق الذي أُعيد فتحه مؤخراً أمام حركة النقل التجاري ضمن نظام العبور الجمركي الدولي TIR".وأضاف أن "العملية أثبتت أن أصبح مساراً جديداً بدأ العالم باكتشافه، بعد أن ساهم في تسهيل مرور الشحنة الأوروبية الثقيلة بسرعة غير مسبوقة نحو الأردن، حيث ستُستخدم المعدات في إنتاج فيلم يعرّف بتاريخ الأردن ومعالمه التراثية".وأشار التقرير إلى أن "هذا الإنجاز يعكس تنامي دور العراق كحلقة وصل حيوية تربط أوروبا بدول والشرق الأوسط، خصوصاً مع توسّع الاعتماد على نظام TIR الذي يسهم في تسريع إجراءات العبور وتقليل التوقفات على الحدود، ما يعزز من قدرات سلاسل الإمداد في المنطقة".ولفت التقرير إلى أن "التوسع الرقمي لنظام TIR، وتفعيل خطوط العبور العراق، سيعززان من موقع البلاد على خريطة التجارة العالمية، وسيشجعان القطاع الخاص على استخدام المسار العراقي لما يوفّره من وقت وتكلفة".يُذكر أن اعلنت في وقت سابق عن تنفيذ الرحلة الدولية الثانية ضمن نظام (TIR) عبر الأراضي العراقية، وذلك على خط منفذ في – ميناء في ، فيما تشير الإحصاءات الحكومية إلى تسجيل 1000 عملية نقل بري على هذا الخط منذ حزيران الماضي.