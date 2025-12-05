تعثر محادثات السلام في موسكو تدفع بأسعار النفط الى الأعلى

كما استفادت أسعار النفط من تعثر محادثات السلام في .وتراجع ثلاثة سنتات، أو 0.05%، إلى 63.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش. وكان مستقرا إلى حد كبير خلال الأسبوع.ونزل خام غرب الوسيط الأمريكي 10 سنتات، أو 0.17%، إلى 59.57 دولار للبرميل رغم ارتفاعه بنحو 1.7% خلال الأسبوع ليتجه لتسجيل صعود للأسبوع الثاني على التوالي.وقال آن فام وهو باحث متخصص في مجموعة بورصات لندن "تقيم السوق تأثير انخفاض التصدير من اتحاد خطوط أنابيب بحر وبعض الأخبار الإيجابية من ناحية الطلب، مع احتمال أن يخفض أسعار الفائدة"، في إشارة إلى انخفاض الشحنات من طازاخستان بعد هجوم أوكراني بمسيرات على منشأة تحميل في تابعة لاتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين.واستقرت عقود الخامين على ارتفاع بنحو 1% في جلسة التداول السابقة.وتوقع 82% من مجموعة من خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم في الفترة من 28 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الرابع من ديسمبر/ كانون الأول أن يخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل. ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يحفز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.وأردف فام قائلا: "بالنظر إلى المستقبل، لا تزال عوامل العرض محور الاهتمام. من شأن إبرام اتفاق سلام مع أن يؤدي إلى زيادة المعروض في السوق، ومن المرجح أن يدفع الأسعار إلى الانخفاض".وأضاف: "من ناحية أخرى، سيدفع أي تصعيد جيوسياسي الأسعار إلى الارتفاع. ووافقت أوبك+ على تثبيت الإنتاج حتى بداية العام المقبل، مما يدعم الأسعار أيضا".ولا تزال الأسواق متأهبة لاحتمال توغل في فنزويلا بعد أن قال في أواخر الأسبوع الماضي إن ستبدأ "قريبا جدا" في اتخاذ إجراءات على الأرض لوقف تجار الفنزويليين.وقالت شركة ريستاد إنرجي في مذكرة إن مثل هذه الخطوة قد تعرض إنتاج فنزويلا من النفط الخام البالغ 1.1 مليون برميل يوميا للخطر، والذي تورد معظمه إلى .وتلقت الأسعار دعما كذلك هذا الأسبوع من إخفاق محادثات أمريكية في موسكو في تحقيق أي انفراجة كبيرة بشأن الحرب في أوكرانيا، والتي كان من الممكن أن تتضمن اتفاقا يسمح للنفط الروسي بالعودة إلى السوق.وقادت هذه العوامل لدعم الأسعار على الرغم من تنامي الفائض.وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أمس الخميس أن خفضت أسعار بيع الخام العربي الخفيف لشهر يناير/ كانون الثاني لآسيا إلى أدنى مستوى في خمس سنوات وسط وفرة المعروض.