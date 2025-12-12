رقم تأريخي.. سعر الفضة يرتفع فوق 65 دولارا لأول مرة



سجل سعر الفضة في البورصة رقما قياسيا جديداً، الجمعة، حيث ارتفع فوق 65 دولارا للأونصة لأول مرة في التاريخ.



وارتفعت العقود الآجلة للفضة لشهر مارس بنسبة 0.67% عن سعر الإغلاق السابق، لتصل إلى 65.028 دولار للأونصة. وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها السعر حاجز 65 دولارا.



وخلال الأسبوع، سجّلت أسعار الفضة العالمية قفزة غير مسبوقة، إذ تخطّى الأبيض يوم أمس حاجز 60 دولارا للأونصة في المعاملات الفورية للمرة الأولى في تاريخه، مدفوعا بشحّ الإمدادات العالمية وارتفاع الطلب الصناعي.