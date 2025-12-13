مع إغلاق البورصة.. ارتفاع جديد في أسعار الدولار

سجلت أسعار صرف الدولار ارتفاعاً في أسواق العاصمة وأربيل، تزامناً مع إغلاق البورصات، مساء اليوم السبت.



سعر البيع: 144000 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 143000 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 142200 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 142050 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر البيع: 144000 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 143000 دينار مقابل 100 دولار.سعر البيع: 142200 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 142050 ديناراً مقابل 100 دولار.