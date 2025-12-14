شكلت 33 مليار دولار بـ9 اشهر واغلبها "كمالية".. 9 سلع تسيطر على 67% من استيرادات العراق

وبحسب البيانات التي أوردها الباحث الاقتصادي وتابعتها ، فإن نمطا واضحا يسيطر على الاستيرادات العراقية يتمثل بتركز الاستيراد من عدد محدود من الدول، حيث تتصدر كل من والصين وتركيا قائمة الدول الأكثر تصديرا للعراق.وتتركز استيرادات بهيمنة 9 سلع من اصل 99 فئة سلعية على استيرادات العراق حيث استحوذت على اكثر من 67% من اجمالي قيمة الاستيرادات العراقية، وتمثلت هذه السلع بالاجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية بالمرتبة الأولى ثم تلتها المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب، ثم السيارات ومعداتها، وصولًا إلى الأجهزة الميكانيكية، وبشكل خاص أجهزة التبريد.اما في المرتبة الثانية والتي تتراوح قيمتها اقل من مليار دولار واكثر من 500 مليون دولار فكانت الألبسة واللحوم والمطاط والالمنيوم.ويقول الباحث انع انطلاقًا من هذه المؤشرات، يمكن تشخيص ثلاثة تحديات أساسية تواجه التجارة الدولية للعراق، تتمثل بالعجز المزمن في التجاري، حيث يميل الميزان التجاري بنسبة تقارب 100% لصالح الدول المصدّرة، و طبيعة السلع المستوردة ونقل المعرفة الصناعية فيظهر أن جزءًا كبيرًا من الاستيرادات يتركّز في سلع ذات طابع كمالي أو شبه كمالي، مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.بالإضافة الى تحدي الأمن الغذائي وتركيز الاستيراد، حيث يُعدّ تركّز الأمن الغذائي العراقي على الاستيرادات الغذائية من التحدي الأخطر، إذ يضع جانبًا أساسيًا من تحت تأثير طرف خارجي واحد، على غرار ملف الأمن المائي، بحسب العبيدي.