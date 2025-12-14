الصفحة الرئيسية
التالي
خط أحمر
من
02:00 PM
الى
03:00 PM
LIVE
سوريا تكشف تفاصيل جديدة تخص "هجوم تدمر"
خبر سار.. انخفاض يطرأ على الدولار
اقتصاد
2025-12-14 | 09:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,696 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصادي
انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات المسائية لليوم الاحد بعد اغلاق البورصتين الرئيسيتين في
الحارثية
والكفاح.
سعر البيع 143750 دينارا مقابل 100 دولار.
سعر الشراء 142750 دينارا مقابل 100 دولار.
وكان
مجلس الوزراء
، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
ناس وناس
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
العراق في دقيقة 13-12-2025 | 2025
نشرة ١٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٧ | الموسم 8
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
العراق في دقيقة 13-12-2025 | 2025
نشرة ١٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
