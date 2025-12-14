بورصات آسيا تتصدر نشاط بيع الأسهم عالمياً

وارتفعت قيمة صفقات بيع الأسهم في إلى أكثر من 73 مليار دولار، أي ما يقرب من أربعة أضعاف العام السابق، مدفوعة بطروحات عامة وخاصة وصفقات كبيرة الحجم.وقادت الشركات الصينية هذا الزخم عبر صفقات ضخمة لدعم توسعها العالمي، أبرزها إدراج شركة "كونتمبوراري أمبيركس تكنولوجي" بقيمة 5.3 مليار دولار، إلى جانب طروحات خاصة كبيرة لشركتي "بي واي دي" و"شاومي". كما استفادت السوق من نمو قطاعات ، والتكنولوجيا الحيوية، والتصنيع المتقدم.وامتد الانتعاش إلى بقية القارة، حيث ضمّت أربعة من أكبر خمسة أسواق عالمية لبيع الأسهم، شملت إلى جانب هونغ كلاً من الهند، وبر الرئيسي، واليابان.وسجّلت الهند عاماً قياسياً للطروحات العامة تجاوزت قيمته 20 مليار دولار، فيما شهدت بر الصين الرئيسي إقبالاً قوياً على اكتتابات شركات الرقائق.ورغم الأداء القوي، يحذّر مستثمرون من ارتفاع التقييمات واحتمال تباطؤ الزخم، مع توقعات بأن يبقى نشاط الطروحات قوياً في 2026، لكن بوتيرة أكثر انتقائية وحذراً.