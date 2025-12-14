تعيين أمين عام جديد لمنظمة "أوابك"

وأكد المجلس في الجلسة الافتتاحية أهمية تعزيز التعاون بين الأعضاء لدعم إعادة الهيكلة، مشيداً بالجهود التي تبذلها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لتنفيذ المبادرات المعتمدة، معتبراً مخرجات الاجتماع خطوة محورية لتحديث أوابك وتعزيز كفاءتها في مواجهة التحولات الطاقية والبيئية والاقتصاد الدائري للكربون.وقرر المجلس تعيين أميناً عاماً جديداً لأوابك لمدة 3 سنوات ابتداءً من 1 آذار 2026، خلفاً لجمال بن اللوغاني، في خطوة تعكس الثقة بخبراته لإدارة المرحلة الانتقالية وضمان التنسيق بين الأعضاء والأجهزة الفنية، مع الثناء على مسيرة اللوغاني الكفؤة.كما شدد المجلس على استمرار التنسيق الفني في ملفات التحول الطاقي، ، والاقتصاد الدائري للكربون، وكلّف الأمانة العامة بمتابعة التصديق على تعديلات الاتفاقية تمهيداً لإطلاق الهوية الجديدة تحت اسم “ للطاقة”.وأعلن المجلس اعتماده ميزانية 2026 لدعم الاستقرار المالي وبرامج العمل، وأشاد بالتوسعات المالية للشركات العربية المنبثقة عن المنظمة، مع الإعلان عن الفائزين بجائزة البحث العلمي 2024 في الطاقات الجديدة، حيث حصلت على جائزتين بقيم إجمالية تصل إلى 32.6 ألف دولار.واختتم الاجتماع بتهنئة ليبيا لتولي رئاسة الدورة المقبلة من 1 كانون الثاني 2026، وشكر للكويت على استضافتها، مع التأكيد على تكامل الرؤية السياسية والتنفيذ الفني لتعظيم القيمة من أنشطة المنظمة في ظل التحديات العالمية.