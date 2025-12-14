Alsumaria Tv
تعيين أمين عام جديد لمنظمة "أوابك"

اقتصاد

2025-12-14 | 10:07
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تعيين أمين عام جديد لمنظمة &quot;أوابك&quot;
146 شوهد

عقدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، اليوم الأحد، الاجتماع الـ115 لمجلس وزرائها في الكويت برئاسة وزير النفط الكويتي طارق سليمان الرومي، وبحضور وزراء الطاقة من الدول الأعضاء.

وأكد المجلس في الجلسة الافتتاحية أهمية تعزيز التعاون بين الأعضاء لدعم إعادة الهيكلة، مشيداً بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لتنفيذ المبادرات المعتمدة، معتبراً مخرجات الاجتماع خطوة محورية لتحديث أوابك وتعزيز كفاءتها في مواجهة التحولات الطاقية والبيئية والاقتصاد الدائري للكربون.

وقرر المجلس تعيين خالد العتيبي أميناً عاماً جديداً لأوابك لمدة 3 سنوات ابتداءً من 1 آذار 2026، خلفاً لجمال بن عيسى اللوغاني، في خطوة تعكس الثقة بخبراته لإدارة المرحلة الانتقالية وضمان التنسيق بين الأعضاء والأجهزة الفنية، مع الثناء على مسيرة اللوغاني الكفؤة.

كما شدد المجلس على استمرار التنسيق الفني في ملفات التحول الطاقي، مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والاقتصاد الدائري للكربون، وكلّف الأمانة العامة بمتابعة التصديق على تعديلات الاتفاقية تمهيداً لإطلاق الهوية الجديدة تحت اسم “المنظمة العربية للطاقة”.

وأعلن المجلس اعتماده ميزانية 2026 لدعم الاستقرار المالي وبرامج العمل، وأشاد بالتوسعات المالية للشركات العربية المنبثقة عن المنظمة، مع الإعلان عن الفائزين بجائزة البحث العلمي 2024 في الطاقات الجديدة، حيث حصلت مصر على جائزتين بقيم إجمالية تصل إلى 32.6 ألف دولار.

واختتم الاجتماع بتهنئة ليبيا لتولي رئاسة الدورة المقبلة من 1 كانون الثاني 2026، وشكر للكويت على استضافتها، مع التأكيد على تكامل الرؤية السياسية والتنفيذ الفني لتعظيم القيمة من أنشطة المنظمة في ظل التحديات العالمية.
اخترنا لك
تصريح رسمي حول أسعار الدولار: ضوضاء ملونة
11:10 | 2025-12-14
بورصات آسيا تتصدر نشاط بيع الأسهم عالمياً
09:47 | 2025-12-14
خبر سار.. انخفاض يطرأ على الدولار
09:04 | 2025-12-14
ارتفاع جديد في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم
02:52 | 2025-12-14
شكلت 33 مليار دولار بـ9 اشهر واغلبها "كمالية".. 9 سلع تسيطر على 67% من استيرادات العراق
01:33 | 2025-12-14
الربط الكهربائي الخليجي يبحث تصدير الطاقة إلى العراق
12:04 | 2025-12-13

