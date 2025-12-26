النفط يرتفع بشكل طفيف.. ويتجه لاختتام اكبر انخفاض سنوي منذ كورونا

وارتفعت ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 62.30 دولار للبرميل، وصعد خام غرب الوسيط الأمريكي ستة سنتات أيضا إلى 58.41 دولار للبرميل.وكلف القوات العسكرية الأمريكية بالتركيز على "فرض حظر" على النفط الفنزويلي خلال الشهرين المقبلين على الأقل.ويقول محللون ان "بسبب إغلاق عيد الميلاد، يظل نشاط السوق في نهاية العام ضعيفا نسبيا/ وصارت الاضطرابات في جانب الإمدادات المحرك الرئيسي لأسعار النفط"، بحسب رويترز.لكن رغم ذلك، تتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020، في وقت يدرس فيه المستثمرون آفاق النمو الاقتصادي الأمريكي ويقيّمون احتمالات اضطراب الإمدادات بما في ذلك من فنزويلا.ويتجه خاما وغرب تكساس الوسيط إلى الانخفاض بنحو 16 بالمئة و18 بالمئة على التوالي هذا العام، في أكبر تراجع لهما منذ أن قوضت جائحة كوفيد-19 الطلب على النفط، بحسب رويتروز.