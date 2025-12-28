الدمى الجنسية تدخل في الحرب التجارية الصينية

وذكرت " "، أن المراجعة الأحدث لقانون التجارة الخارجية، التي وافقت عليها أعلى هيئة تشريعية في ، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس آذار 2026.ويجري ثاني أكبر اقتصاد في العالم إصلاحات للأُطر القانونية المتعلقة بالتجارة، لإقناع أعضاء تكتل تجاري رئيسي عبر المحيط -تم تأسيسه لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد- بأن القوة الصناعية تستحق مقعدا على الطاولة، حيث تسعى إلى تقليل اعتمادها على ، بحسب رويترز.ووفقا لشينخوا، تضيف المراجعة أيضا بندا ينص على أن التجارة الخارجية يجب أن "تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية" وتساعد في بناء الصين لتصبح "دولة تجارية قوية"، مضيفة ان المراجعة "توسّع وتحسّن" مجموعة الأدوات القانونية لمواجهة التحديات الخارجية.وتركز المراجعة على قطاعات مثل التجارة الرقمية والتجارة ، إلى جانب أحكام الملكية الفكرية، والتحسينات الرئيسية التي تحتاج الصين إلى إدخالها للوفاء بمعايير الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي، بدلا من أدوات الدفاع التجاري التي تم التركيز عليها في مراجعة عام 2020 بعد حرب الرسوم التي استمرت لأربع سنوات خلال ولاية الأولى.