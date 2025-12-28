احتياطيات البنك المركزي: الذهب يرتفع والاستثمارات تتراجع بـ5 تريليونات دينار

المرسومي ذكر في مدوّنة عبر حسابه على مواقع التواصل، أن الاحتياطيات الأجنبية لدى في 30/9/2025 بلغت 98.155 مليار دولار"، مستنداً لأرقام رسمية.وأوضح أن الرقم الإجمالي المذكور يعادل 127.601 ترليون دينار موزعة على: "الذهب 27.552 ترليون دينار، الاستثمارات 98.308 ترليون دينار، والموجود النقدي في البنك المركزي 1.741 ترليون دينار".ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "بالقياس الى نهاية نيسان الماضي، ارتفع رصيد الذهب بنحو 5 ترليونات دينار، فيما انخفضت الاستثمارات بأكثر من 5 ترليونات دينار خلال المدة ذاتها".وفيما يتعلق بالاستثمارات، قال المرسومي إنها "تتضمن الاستثمار في سندات الخزانة الأميركية وسندات بريطانية وسندات لدول أخرى وشراء صكوك في الإسلامية ووضع ودائع في البنوك المختلفة وهي استثمارات عالية السيولة وقليلة المخاطر".