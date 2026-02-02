بعد موجة صعود وهبوط.. الدولار يستقر في العراق



شهدت اسعار صرف الدولار استقرارا امام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة فيما ارتفعت في ، مع الاغلاق.



سعر البيع: 149500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 148500 دينار مقابل 100 دولار.







سعر البيع: 148950 دينارا لكل 100 دولار

سعر الشراء: 148750 دينارا مقابل 100 دولار.

