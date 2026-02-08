الصفحة الرئيسية
فيديوهات
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555582-639061357019351898.jpg
ارتفاع اسعار صرف الدولار في البورصات والصيرفات
اقتصاد
2026-02-08 | 03:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,602 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار في البورصات والصيرفات ببغداد والمحافظات.
وبينما كان سعر صرف الدولار يوم امس في البورصات يبلغ 149750، ارتفع اليوم الى 149850 لكل 100 دولار.
بالمقابل، بلغ سعر البيع في الصيرفات 150500 دينار لكل 100 دولار، بينما كان يوم امس 150250 دينارا لكل 100 دولار يوم امس، اما الشراء فبلغ 149500 دينارا لكل 100 دولار.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
الدولار
اسعار الصرف
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
بغداد
البو
سومر
