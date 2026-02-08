حتى الان اكثر من 150 الفا.. أسعار الدولار في التعاملات المسائية

– اقتصادي

ما تزال أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، تسجل ارتفاعا متجاوزة الـ150 الفا للـ100 دولار في التعاملات المسائية لليوم الاحد مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين.

سعر البيع: 150 ألفاً و250 ديناراً مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 149 ألفاً و250 ديناراً مقابل 100 دولار.

