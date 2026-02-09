الدولار يحافظ على تذبذبه.. اسعار الصرف تنخفض بعد ارتفاع الامس

وتراجعت اسعار الصرف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 149650 دينارا لكل 100 دولار، بعد ان وصلت الى 149900 دينار لكل 100 دولار يوم امس.اما في محال الصيرفة فسجل سعر البيع 150250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 149250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما وصلت امس الى 150500 و149500 على التوالي.