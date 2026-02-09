تحديث بورصات العراق.. الدولار يغلق على ارتفاع طفيف في بغداد وأربيل

أسعار الصرف في (بورصة الكفاح والحارثية)سجلت الأسعار ارتفاعاً بنحو 200 دينار لكل 100 دولار مقارنة بأسعار الصباح:سعر الإغلاق: 150,000 دينار مقابل كل 100 دولار.سعر الافتتاح (صباحاً): 149,800 دينار مقابل كل 100 دولار.الأسعار في محال الصيرفة (بغداد)تراوحت أسعار البيع والشراء في الأسواق المحلية كما يلي:سعر البيع: 150,500 دينار مقابل 100 دولار.سعر الشراء: 149,500 دينار مقابل 100 دولار.أسعار الصرف فيشهدت أسواق ارتفاعاً مماثلاً، حيث جاءت الأسعار كالتالي:سعر البيع: 149,850 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر الشراء: 149,750 ديناراً مقابل 100 دولار.