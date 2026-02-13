مختص: تطبيق كردستان نظام الاسيكودا سيرفع حصة بغداد من ايرادات الاقليم الى 200 مليار شهريا

وقال المرسومي في ايضاح تابعته ، انه "اذا طبق الاقليم فعلا التعرفة الكمركية الجديدة فأن الاقليم سيسلم ايرادات غير نفطية باكثر من ٢٠٠ مليار دينار شهريا بعد ان كان يسلمها ١٢٠ مليار دينار علما ان الاقليم كان يسلم بغداد قبل عدة سنوات ٢٥٠ الف برميل يوميا وفي الاتفاق الجديد انخفض الرقم إلى ٢٠٠ الف برميل يوميا على ان تدفع بغداد ١٦ دولار عن كلفة انتاج كل برميل نفط خام ينتج في ".ويوم امس اعلنت هيئة الاتحادية، عن الوصول الى تفاهمات مع لتطبيق نظام الاسيكودا في منافذ الاقليم، لكن هناك 30 معبرا في كردستان فقط 10 منها تعترف بها حكومة الاقليم، وهناك 20 معبرا غير رسمي وليس تحت سلطة حكومة الاقليم، ومن غير المعروف مصير هذه المعابر التي لا تسيطر عليها بغداد ولا .