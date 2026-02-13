بسبب قلق الذكاء الاصطناعي.. الأسهم الأوروبية تتراجع بحذر

وفقا لرويترز، أغلق الأوروبي منخفضا بنسبة 0.13% عند 617.7 نقطة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 0.09%، منهيا أسبوعا اتسم بتقلبات حادة.ومنذ أواخر يناير/كانون الثاني، تسببت موجة من أدوات الجديدة في اضطراب الأسواق العالمية، فيما يسعى المستثمرون إلى تقييم تأثير النماذج الأحدث على الشركات التقليدية، خاصة في ظل توقعات بزيادة إنفاق شركات التكنولوجيا الكبرى على تطوير هذه التقنية.وتزايدت المخاوف هذا الأسبوع عقب إعلان شركة سيسكو سيستمز الأمريكية تسجيل هوامش ربح دون التوقعات.وتركزت موجة البيع حتى الآن على أسهم شركات والتأمين ومزودي المؤشرات والبرمجيات وإدارة الأصول في أوروبا.وتراجع المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي بنسبة 5.4%، مسجلا أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من 10 أشهر، ليتصدر قائمة القطاعات الخاسرة. كما هبط المؤشر الإيطالي الرئيسي، المثقل بأسهم القطاع المالي، بنسبة 1.7% خلال جلسة اليوم.وفي المقابل، ارتفعت أسهم التكنولوجيا بنسبة 1.7% خلال التداولات، لكنها ظلت من بين أضعف القطاعات أداءً على مدار الأسبوع.وقال ، كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: "يدور الحديث حاليا حول الإفراط في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ومستويات التقييم المرتفعة، وحالة الاضطراب التي يشهدها السوق".وأضاف: "تنفق شركات الذكاء الاصطناعي مبالغ ضخمة، وتعتمد بشكل متزايد على الرافعة المالية للبقاء في صدارة السباق، ما قد يضغط على العوائد المستقبلية لرأس المال".وقاد قطاع المكاسب، مرتفعا بنسبة 3.3%، فيما قفز سهم مجموعة سافران 8.3% إلى مستوى قياسي جديد، بعد توقعها نمو الإيرادات والأرباح في عام 2026.