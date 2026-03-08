العقود الآجلة للخام الأمريكي تتجاوز 100 دولار للبرميل

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 10 دولارات لتتجاوز 100 دولار للبرميل.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية ذكرت، الأحد، أن أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار للبرميل خلال أيام في حال عدم إيجاد حل لوضع الإمدادات في تدفقات النفط الخام عبر .

وحذرت مؤسسة "غولدمان ساكس" من أن أسعار النفط العالمية قد تتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل في غضون أيام، وتصل إلى 150 دولارا للبرميل بحلول نهاية الشهر، في حال عدم إيجاد حل للاضطراب الشديد في تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز.



يشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت بقوة في تعاملات يوم الجمعة الماضي، ولامست عقود الخام العالمي مزيج " " مستوى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل 2024.