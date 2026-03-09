شهر ويبدأ التسويق.. العراق يدخل موسم الحنطة بـ3.5 مليون طن مخزون ويتوقع حصاد 4.5 مليون طن اخرى

وقال مدير لتجارة الحبوب إنَّ "الموسم التسويقيَّ لمحصولَيْ الحنطة والشعير سيبدأ مطلع نيسان المقبل في المناطق الجنوبيَّة ويستمرّ حتى (20) تموز في المناطق الشماليَّة".وأوضح أنَّ "التوقعات تُشير إلى تسويق نحو (4.5) ملايين طنٍّ من الحنطة هذا العام، بينما تمتلك الوزارة حاليّاً خزيناً يبلغ (3.5) ملايين طنّ، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأضاف أنَّ "الموسم الماضي شهد تسويق أكثر من (5.12) ملايين طنّ، ما أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتيِّ، مؤكّداً جاهزيَّة المخازن لتسلّم المحصول الجديد، مع دعوة وزارة الماليَّة إلى إطلاق مستحقات الفلاحين المتأخّرة".