استقرار أسعار الصرف في بورصات بغداد عند الـ 155 ألفاً

سعر البورصة (الجملة)استقرت أسعار الصرف في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين بقلب ، لتسجل الأرقام التالية:155,750 ديناراً مقابل كل 100 دولار.وهي ذات القيمة التي أُغلقت عليها الأسواق يوم أمس الأحد، مما يشير إلى وجود مرونة في السوق المحلية أمام التحديات الجيوسياسية الراهنة.أسعار محال الصيرفة (المفرد)في الأسواق المحلية والمحال التجارية، شهدت الأسعار ثباتاً نسبياً، حيث جاءت كالتالي:سعر البيع: 156,250 ديناراً لكل 100 دولار.سعر الشراء: 155,250 ديناراً لكل 100 دولار.