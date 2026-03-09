تصريح "مشكوك فيه".. ما حقيقة عدم دخول ناقلة او سفينة لموانئ العراق منذ اغلاق مضيق هرمز؟

جاء التصريح اول مرة على التي نقلت التصريح بشكل خاص على لسان مدير الموانئ، والذي جاء في نصه انه "لم تدخل أي باخرة نفطية أو تجارية إلى الموانئ العراقية بعد إغلاق ".لكن هذا التصريح جاء متناقضا تماما مع الوقائع الاخرى التي تؤكد ان استقبل سفنا ونقالات نفطية وقام بتصدير كميات قليلة من النفط حتى يوم امس، حيث نقلت رويترز عن مصادر نفطية عراقية ان الناقلات حملت يوم امس 800 الف برميل يوميا فقط من الموانئ العراقية.بالمقابل، اكد عدد من المستشارين الحكوميين وجود "ترتيبات خاصة" لنقل النفط العراقي الخام عبر مضيق هرمز، بينما تظهر مواقع تتبع الناقلات البحرية، ان سفنا وناقلات دخلت وخرجت من الموانئ العراقية بالفعل خلال الايام الماضية.بل ان شركة الموانئ ذاتها اكدت قبل ايام ان حركة الملاحة تسير بصورة طبيعية في المياه العراقية والممرات الملاحية، وهذا ما يكشف عن وجود حركة ملاحية بالفعل، كما ان مضيق هرمز غير مغلق تماما، بل ان يقوم باستهداف بعض الناقلات النفطية المرتبطة بالولايات المتحدة او بعض الدول الاوروبية ما يجعل التصريح المتداول مشكوك فيه.