الذهب يتراجع.. المثقال يفقد 14 ألفاً من قيمته في الأسواق المحلية

أسعار الذهب الأجنبي (الخليجي والتركي والأوروبي)سجلت أسواق الجملة تراجعاً في سعر المثقال الواحد عيار 21:سعر البيع: 1.110 مليون دينار (بعد أن كان 1.124 مليون يوم أمس).سعر الشراء: 1.106 مليون دينار.أسعار الذهب العراقيحافظ الذهب المحلي على فارق السعر المعتاد، مسجلاً الانخفاض التالي للمثقال عيار 21:سعر البيع: 1.080 مليون دينار.سعر الشراء: 1.076 مليون دينار.أسعار "المفرد" في محال الصاغةتفاوتت الأسعار في محال التجزئة حسب المنطقة والمصنعية، وجاءت كالتالي:الذهب الخليجي (عيار 21): يتراوح بين 1.110 و1.120 مليون دينار.الذهب العراقي (عيار 21): يتراوح بين 1.080 و1.090 مليون دينار.