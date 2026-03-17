توقف قروض صندوق الإسكان

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
سوشيل رمضان
من
10:00 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق يشكر السعودية على تسهيل عودة العراقيين العالقين
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-559084-639093338016198997.jpg
توقف قروض صندوق الإسكان
اقتصاد
2026-03-17 | 04:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
واع
773 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
أعلنت
وزارة الإعمار
والإسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، عن توقف منح قروض
صندوق
الإسكان مؤقتاً.
وقال المتحدث باسم الوزارة،
نبيل الصفار
، للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
إن "قروض
صندوق
الإسكان متوقفة حالياً لحين إكمال باقي معاملات المقترضين للسنة الماضية 2025"، مؤكدة "شمول ما يقارب 20 ألف مقترض خلال العام الماضي"، لافتا الى أن "صندوق الاسكان مستمر بمنح القروض للمتقدمين السابقين الذين سبق وان قدموا على منصة اور الالكترونية للعام الماضي، على ان يتم اطلاق التقديم مرة اخرى حال اكتمال معاملات المقترضين السابقين وتوفر السيولة النقدية".
وأضاف الصفار، أن "آليات المنح والتسديد المعمول بها سابقاً لم تتغير، إذ يتم التقديم عليها من خلال منصة (أور) الإلكترونية وفق استمارة مفاضلة تضمن حصول الأكثر استحقاقاً، مع مراعاة الوضع الاجتماعي للمتقدمين". وأشار إلى، أن "إجراءات تسليم القروض تتم على ثلاث دفعات أو دفعتين، حيث يتم تسليم المبلغ وفق نظام الثلاث دفعات وهي (باتلو أو رفت) الدفعة الأولى 30% من قيمة القرض، والهيكل المسقف الدفعة الثانية 40% من قيمة القرض، والانهاءات الدفعة الثالثة 30% من قيمة القرض". وتابع: "أما نظام الدفعتين فيكون بإعطاء نسبة 70% من قيمة القرض بعد إكمال الهيكل المسقف، ويتم إعطاء نسبة 30% من قيمة القرض بعد إكمال الإنهاءات (صب الأرضية والبياض بالجص أو اللبخ بالإسمنت المصقول)". وأوضح، أن "القرض يمنح مرة واحدة للعقار، ويجب على المقترض أن يقوم بتسديد أول قسط خلال شهر اعتباراً من تاريخ تنظيم الصك، وبخلافه يتحمل فوائد تأخيرية عن كل شهر تأخير، وفي حال عدم التسديد لثلاثة أشهر متتالية أو متقطعة، تتم مفاتحة دائرة الكفيل، ولا يتم صرف دفعة جديدة في حال التأخير عن تقديم طلب الكشف لأكثر من سنة من تاريخ آخر صك مستلم". ولفت إلى، أنه "تم تبسيط إجراءات التسديد، حيث بإمكان المقترضين تسديد الدفعات إلكترونياً من خلال تطبيق
صندوق الإسكان العراقي
عبر بطاقات الدفع الإلكتروني، مما سهل كثيراً على المقترضين وجنبهم عناء الذهاب إلى فروع الصندوق". وبين الصفار، أن "منح المبلغ يتم بناء على قيمة العقار أو راتب المقترض (أو الكفيل إذا كان غير موظف) أيهما أقل، ويكون احتساب قيمة العقار بحاصل ضرب القيمة التجارية للمتر المربع الواحد في 80% من مساحة الأرض، حيث يبلغ الحد الأعلى لقيمة القرض 60 مليون دينار".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
قروض
اسكان
صندوق الإسكان العراقي
السومرية نيوز
وزارة الإعمار
نبيل الصفار
سومرية نيوز
السومرية
العراق
رونيت
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المزيد
أحدث الحلقات
تغطية خاصّة
العالم يبحث عن حلول لامدادات الطاقة مع اتساع نطاق الحـ.رب - تغطية خاصة | 2026
15:00 | 2026-03-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-03-2026 | 2026
14:00 | 2026-03-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-16
حديث رمضان
العولمة الإلكترونية - حديث رمضان - حلقة ٢٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-16
سوشيل رمضان
تحذيرات من ترندات TikTok - سوشيل رمضان - حلقة ٢٧ | رمضان 2026
10:30 | 2026-03-16
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.