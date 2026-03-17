بارزاني: لن نعارض تصدير النفط العراقي عبر جيهان



أكد رئيس حكومة ، ، اليوم الثلاثاء، دعم حكومته لاستئناف تصدير النفط، نافياً وجود أي دور للإقليم في منع الصادرات العراقية عبر خط جيهان التركي.



وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن حكومة الإقليم تؤيد استئناف التصدير، داعياً الأحزاب السياسية إلى مراعاة مصالح الشعب الكردي.



وأضاف أن تعرّض مراراً لهجمات بالصواريخ والمسيّرات "دون مبرر"، رغم عدم مشاركته في أي صراع، مطالباً والحكومة الاتحادية بمنع "الجماعات الخارجة عن القانون" من تنفيذ هذه الهجمات.