عبور 6 ملايين برميل من النفط العراقي والسعودي من مضيق هرمز

ورصدت وكالة "بلومبرغ" مغادرة ثلاث ناقلات نفط عملاقة تحمل الخام السعودي والعراقي من عبر المضيق صباح أمس السبت، مما يؤشر إلى ارتفاع "كبير" في تدفقات النفط من الشرق الأوسط تزامناً مع تراجع حدة التوترات العسكرية.وتشير البيانات الملاحية إلى أن حركة المرور بدأت تستعيد زخمها تدريجياً؛ حيث سجلت أول يومين من "الهدنة" عبور نحو 12 سفينة فقط، قبل أن تقفز الأرقام إلى مستوياتها الحالية مع عودة الثقة لسلاسل التوريد العالمية.