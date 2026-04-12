اكتمال حفر بئر نفطي في حقل الزبير بعمق 3475 متراً



أنجزت الملاكات الفنية والهندسية في العراقية أعمال حفر البئر النفطي ZB-690 في حقل النفطي، لصالح هيئة تشغيل حقل الزبير.



واشارت الى ان ذلك، "تم باستخدام جهاز الحفر IDC51، بعمق بلغ 3475 متراً، ضمن البرنامج المخطط لدعم وزيادة معدلات الإنتاج وتعزيز الطاقات الوطنية في تنفيذ مشاريع الحفر في الحقول النفطية".



وقال لشركة الحفر العراقية محمد حنتوش ، إن "هذا الإنجاز يأتي في إطار التزام الشركة بتنفيذ عمليات الحفر وفق الجداول الزمنية المعتمدة وبمستويات فنية عالية، مؤكداً استمرار الشركة في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير الحقول النفطية وتعظيم الإنتاج، بالاعتماد على خبرات ملاكاتها الفنية والهندسية وكفاءة أجهزة الحفر التابعة للشركة المنتشرة في مختلف مواقع العمل".