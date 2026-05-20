الازمة تتفاقم.. مخزونات النفط الأمريكية تهبط بأكثر من المتوقع

وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن ، التابعة لوزارة ، أن مخزونات النفط الخام باستثناء انخفضت بمقدار 7.9 ملايين برميل، أي بنسبة 1.7%، لتصل إلى نحو 445 مليون برميل.وجاء هذا الانخفاض أكبر بكثير من توقعات الأسواق، حيث كان محللون استطلعت منصة "تريدينغ إيكونوميكس" آراءهم قد رجحوا تراجع المخزونات بنحو 2.9 مليون برميل فقط، ما يعكس فجوة واضحة بين التقديرات والنتائج الفعلية.ويتابع المستثمرون والمتعاملون في أسواق الطاقة بيانات المخزونات الأمريكية عن كثب، باعتبارها مؤشرا مهما على مستويات الطلب والاستهلاك داخل أكبر اقتصاد في العالم، كما تؤثر بشكل مباشر على تحركات أسعار النفط العالمية.ويرى مراقبون أن الانخفاض الكبير في المخزونات قد يدعم أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق الحيوية لأسواق الطاقة، إلى جانب توقعات بزيادة الطلب العالمي مع دخول موسم السفر والاستهلاك الصيفي.وكانت أسعار النفط قد شهدت تقلبات ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بعوامل تتعلق بالإمدادات العالمية، وقرارات تحالف "أوبك+" إضافة إلى التطورات الاقتصادية في والصين، أكبر مستهلكين للطاقة في العالم.