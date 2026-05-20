مجلس الشيوخ يمرر مشروعا لتقييد صلاحيات ترامب في حرب إيران
الازمة تتفاقم.. مخزونات النفط الأمريكية تهبط بأكثر من المتوقع
اقتصاد
2026-05-20 | 11:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
41 شوهد
سجلت مخزونات النفط الخام التجارية في
الولايات المتحدة
تراجعا حادا خلال الأسبوع المنتهي في 15 مايو، في إشارة إلى استمرار الضغوط على الإمدادات وارتفاع الطلب في الأسواق العالمية.
وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية
، التابعة لوزارة
الطاقة الأمريكية
، أن مخزونات النفط الخام باستثناء
الاحتياطي النفطي الاستراتيجي
انخفضت بمقدار 7.9 ملايين برميل، أي بنسبة 1.7%، لتصل إلى نحو 445 مليون برميل.
وجاء هذا الانخفاض أكبر بكثير من توقعات الأسواق، حيث كان محللون استطلعت منصة "تريدينغ إيكونوميكس" آراءهم قد رجحوا تراجع المخزونات بنحو 2.9 مليون برميل فقط، ما يعكس فجوة واضحة بين التقديرات والنتائج الفعلية.
ويتابع المستثمرون والمتعاملون في أسواق الطاقة بيانات المخزونات الأمريكية عن كثب، باعتبارها مؤشرا مهما على مستويات الطلب والاستهلاك داخل أكبر اقتصاد في العالم، كما تؤثر بشكل مباشر على تحركات أسعار النفط العالمية.
ويرى مراقبون أن الانخفاض الكبير في المخزونات قد يدعم أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق الحيوية لأسواق الطاقة، إلى جانب توقعات بزيادة الطلب العالمي مع دخول موسم السفر والاستهلاك الصيفي.
وكانت أسعار النفط قد شهدت تقلبات ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بعوامل تتعلق بالإمدادات العالمية، وقرارات تحالف "أوبك+" إضافة إلى التطورات الاقتصادية في
الولايات المتحدة
والصين، أكبر مستهلكين للطاقة في العالم.
