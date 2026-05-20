الذهب يرتفع الى 4525.95 دولار للأونصة مع ترقب تطورات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب بنحو %1، الأربعاء، مدفوعاً بآمال التوصل إلى حل للأزمة الإيرانية التي ضغطت على أسواق النفط، ما خفف المخاوف بشأن التضخم وأسهم في تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية من مستوياتها القياسية الأخيرة.

وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 4525.95 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة تسليم يونيو %0.4 إلى 4529.30 دولار.



في المقابل، ارتفعت الفضة %3.5 إلى 76.42 دولار للأونصة، وزاد البلاتين %1 إلى 1942.30 دولار، وصعد البلاديوم %0.9 إلى 1365.12 دولار.