انخفاض في أسعار صرف الدولار ببغداد مع إغلاق تعاملات اليوم

شهدت بورصتا "الكفاح" و" " المركزيتان في تراجعاً بسيطاً في الأسعار، حيث أغلقت عند مستوى 153.250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد استهلت تعاملاتها الصباحية عند سعر 153.300 دينار.في المقابل، شهدت أسعار البيع والشراء في مكاتب الصيرفة المنتشرة بالأسواق المحلية استقراراً، حيث جاءت الأسعار كالتالي:سعر البيع: 153.750 ديناراً لكل 100 دولار.سعر الشراء: 152.750 ديناراً لكل 100 دولار.