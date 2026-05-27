مع بدء عطلة العيد.. استقرار أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد

وأفاد مراسلنا، بأن أسعار الدولار في مكاتب الصيرفة ببغداد حافظت على مستوياتها المسجلة يوم أمس الثلاثاء دون تغيير يذكر، حيث استقرت عند الأرقام التالية:سعر البيع: 153,750 ديناراً لكل 100 دولار.سعر الشراء: 152,750 ديناراً لكل 100 دولار.ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار في ظل توقف النشاط المصرفي والبورصات الرسمية نتيجة العطلة الرسمية، حيث يراقب المتعاملون حركة السوق بانتظار استئناف التداولات بعد انتهاء أيام العيد.