انخفاض أسعار النفط بعد مكاسب قوية

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت ، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر يوليو المقبل بنسبة 2.46% إلى 91.58 دولار للبرميل.فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " للشهر نفسه بنسبة 1.95% إلى 97.64 دولار للبرميل.وقفزت أسعار النفط أمس الثلاثاء بعد أن شن هجمات جديدة في ، مما أضر بالآمال التي سادت مطلع هذا الأسبوع بشأن احتمال توصل وإيران إلى اتفاق لإنهاء الحرب.وقالت إيران أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة انتهكت ‌وقف ⁠إطلاق النار بقصف أهداف قرب ، في حين ذكرت الولايات المتحدة أن ضرباتها كانت ذات طابع دفاعي.وعقب وقف إطلاق النار في أبريل 2026، أشار كلا الجانبين إلى إحراز تقدم في المحادثات ⁠الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز، وهو شريان رئيسي لتدفقات النفط والغاز العالمية. لكن تصاعد الأعمال القتالية في الوقت الراهن يهدد تلك المفاوضات.وكثفت ⁠إسرائيل قصفها على أمس الثلاثاء، مما زاد من الضغوط على جهود السلام.ومع ذلك، فإن أنباء عن عبور بعض ⁠ناقلات الغاز الطبيعي المسال من مضيق هرمز في الأيام القليلة الماضية رفعت التوقعات باحتمال إعادة فتح الممر المائي قريبا، مما سيزيد من الإمدادات العالمية.