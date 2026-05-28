قفزة في أسعار النفط إثر تصاعد القصف المتبادل بين إيران وأمريكا

ونقلت للأنباء عن الإيراني اليوم الخميس إنه استهدف قاعدة جوية أمريكية بعد ما وصفه بهجوم أمريكي في الصباح الباكر بالقرب من مطار بندر عباس.وبحلول الساعة 0744 بتوقيت ، ارتفعت 3.51 دولار، أو 3.72%، إلى 97.8 دولار للبرميل، في حين ارتفع عقد أغسطس/ آب الأكثر نشاطا 3.35 دولار، أو 3.63%، إلى 95.6 دولار.وزادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 3.31 دولار، أو 3.73%، إلى 91.99 دولار.وتراجع كلا الخامين بأكثر من 5% إلى أدنى مستوياتهما في شهر في الجلسة الماضية بسبب احتمال توصل وإيران إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما ويعيد فتح .حذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي تكرار للعدوان" سيؤدي إلى رد "أكثر حسما".وقال مسؤول أمريكي لـ"رويترز" إن شن غارات جديدة في استهدفت موقعا عسكريا خلص مسؤولون إلى أنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية والحركة البحرية التجارية في المضيق.وقال ، محلل السلع لدى إيه.إن.زد، في مذكرة: "لا تزال إمدادات النفط محدودة، ولم يتم بعد حل نقاط الخلاف الرئيسية".وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات أن مخزونات النفط الخام هبطت 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، متراجعة للأسبوع السادس على التوالي.ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من اليوم الخميس، أي بعد يوم واحد من الموعد المعتاد بسبب يوم الإثنين.