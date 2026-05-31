العراق يبحث مع البنك الأوروبي دعم ‏المشاريع التنموية والقطاع المصرفي

وذكر بيان للوزارة، ان "الساري، استقبل اليوم الأحد، رئيسة لإعادة ‏الإعمار والتنمية في كاترينا بجورلين ، لبحث آفاق التعاون ‏المالي والفني، ودعم أولويات التنمية في العراق".وأكد أن " ماضية وفق رؤية حكومية ترتكز على تعزيز كفاءة ‏إدارة المال العام، وتوجيهه نحو دعم القطاعات الإنتاجية والتنموية، بما يواكب ‏أولويات البرنامج الحكومي ويعزز الأثر التنموي في المحافظات، رغم التحديات ‏الاقتصادية التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والضغوط على الإيرادات العامة"‌‎.‎وبيّن أن "الوزارة تضع ضمن أولوياتها دعم المشاريع التنموية في المحافظات، ‏ولا سيما المشاريع الزراعية والبنى التحتية، من خلال توفير التسهيلات اللازمة ‏وتعزيز بيئة الاستثمار والإنتاج، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين ‏الواقع الخدمي"‌‎.‎من جانبها، أكدت رئيسة البنك الأوروبي "استمرار دعم البنك لجهود العراق في ‏النهوض بالواقع الاقتصادي والمالي، مشيرةً إلى برامج البنك المتخصصة في ‏مجالات الطاقة والمياه، ودعم المصارف، وتمويل القطاع الخاص".