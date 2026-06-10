أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوترات الامنية في المنطقة

وبحسب وكالة رويترز، ارتفعت بمقدار 83 سنتاً أو ما يعادل 0.9% لتصل إلى 92.29 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب الوسيط الأمريكي بنحو 68 سنتاً أو 0.8% ليبلغ 88.97 دولاراً للبرميل.وجاء هذا الارتفاع عقب تنفيذ الجيمقابل، تزايدت المخاوف بشأن حركة الإمدادات النفطية، مع استمرار القيود على الملاحة في ، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال عالمياً، رغم حديث مسؤولين أمريكيين عن تحسن تدريجي في حركة السفن والصادرات النفطية.وعلى صعيد المعروض، أظهرت بيانات انخفاض مخزونات النفط الخام في بمقدار 9.12 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 5 يونيو، فضلاً عن تراجع مخزونات البنزين بنحو 1.19 مليون برميل، الأمر الذي زاد من الضغوط على الأسواق ورفع المخاوف من شح الإمدادات.