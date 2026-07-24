مبادرة صينية تعطل موجة صعود النفط بنسبة 4‎‎%

وفقا لرويترز، ارتفع الخامان وغرب الوسيط الأمريكي هذا الأسبوع مع تبادل وإيران الضربات الصاروخية وانخفاض حركة المرور عبر إلى حد بعيد وهجوم الحوثيين في على سفن في البحر الأحمر.وقلصت عقود برنت الآجلة خسائرها السابقة التي تجاوزت 5% لتبلغ 96.28 دولار للبرميل، بانخفاض 4.41 دولار أو 4.38%، بعد أن تجاوزت 100 دولار عند التسوية في الجلسة السابقة لأول مرة منذ مايو/ أيار. ولا يزال العقد يسير في طريقه لتحقيق مكاسب تتجاوز 7% هذا الأسبوع.وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3.61 دولار، أو 3.92%، إلى 88.58 دولار للبرميل، ماضية على مسار تحقيق ارتفاع أسبوعي 7%.وقال كبير المحللين في مجموعة ، ، إن أسواق الطاقة في حالة من عدم الاستقرار الجمعة.وأضاف "لا تزال المخزونات الإجمالية منخفضة للغاية، وقد يتغير هذا الوضع فجأة، لذا من المهم متابعة التطورات عن كثب".وكان الرئيس الأمريكي توعد وحلفاءها الحوثيين "بعقاب عسكري قاس" بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في البحر الأحمر.وحثت إيران حلفاءها في اليمن على إغلاق إذا واصلت الولايات المتحدة مهاجمة البنية التحتية للكهرباء في إيران. ويربط مضيق باب المندب البحر الأحمر بالمحيط وهو ثاني أهم ممر لشحنات النفط بعد مضيق هرمز.وأظهرت البيانات الأولية لتتبع السفن الصادرة عن شركة كبلر أن عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز يوميا بلغ 3 سفن في كل يوم من الأيام الثلاثة الماضية.ودخلت سفينتان إحداهما الناقلة (نوبل) العملاقة للنفط وهي فارغة، عبر المضيق الخميس.وأشارت بيانات كبلر أن عدد السفن التي عبرت مضيق باب المندب الخميس بلغ 32 سفينة بارتفاع من 26 في اليوم السابق، مع تسجيل عبور سفينتين حتى الآن الجمعة.وقال المحلل في يو.بي.إس، جيوفاني ستاونوفو "في الممرات البحرية المناسبة، لا تزال السفن تتحرك.. لذا فإن الأمر لا يمثل حصارا كاملا كما كان يخشى البعض".وذكر محللون من جيه.بي في مذكرة إن كل شهر إضافي تتعطل فيه إمدادات النفط يضيف ما بين 7 و8 دولارات لبرميل برنت، مما قد يدفع المتوسط الشهري للأسعار إلى نحو 114 دولارا إذا استمر ذلك لثلاثة أشهر.وقالت الجمعة إن قواتها استهدفت خلال الليل 3 موانئ أوكرانية في هجمات ضربت فيها بنية تحتية، بما في ذلك مرافق شحن وتفريغ واحتياطيات وقود تدعم الجيش الأوكراني.وكانت وزارة الطاقة في قازاخستان أعلنت الخميس أن شركات النفط خفضت إنتاجها مؤقتا بعد أن أدت هجمات يشتبه في أنها أوكرانية لإغلاق محطة التصدير الرئيسية للبلاد على .