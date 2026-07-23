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بين الارتفاع والانخفاض.. آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم
اقتصاد
2026-07-23 | 04:50
Alsumaria Tv
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824 شوهد
السومرية نيوز
ـ اقتصاد
تنشر
السومرية
نيوز أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة
بغداد
، اليوم الخميس، المصادف 23 تموز .2026
وسجل سعر سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 831 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 827 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 860 الف دينار و 870 الف دينار.
وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.
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