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عالميا.. الذهب يواصل الانخفاض مع تصاعد التوترات
اقتصاد
2026-07-23 | 03:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
23 شوهد
السومرية نيوز
ـ اقتصاد
تراجع الذهب، يوم الخميس، عن أعلى مستوى له في أسبوعين، مع استمرار
ارتفاع أسعار النفط
بفعل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس
الاحتياطي الفيدرالي
الأميركي الأسبوع المقبل للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4132.01 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل في الجلسة السابقة 4165.87 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ 7 تموز/ يوليو، فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.4% إلى 4134.60 دولارًا للأونصة.
وجاءت تحركات الذهب بالتزامن مع صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أسابيع، مدفوعة باستمرار الضربات الأميركية على
إيران
وتصاعد المخاطر التي تهدد حركة شحن النفط في الشرق الأوسط.
وفي المقابل، تراجع الدولار الأميركي بنسبة 0.1%، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى أعلى مستوى لها في 17 شهرًا، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الضغوط التضخمية وتعزيز احتمالات رفع أسعار الفائدة.
وتتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس
الاحتياطي الفيدرالي
الأسبوع المقبل، إذ تشير التوقعات إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع استمرار ترجيحات الأسواق بتنفيذ رفع واحد على الأقل قبل نهاية العام.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.3% إلى 59.90 دولارًا للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1656.24 دولارًا، فيما زاد البلاديوم بنسبة 0.8% ليبلغ 1301.25 دولارًا للأونصة.
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