زين مارت وسويج توقعان شراكة استراتيجية لتوسيع خيارات الدفع الإلكتروني عبر حلول الشراء بالتقسيط لعملاء القطاع المصرفي

وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية زين مارت الهادفة إلى تطوير منظومة التجارة الإلكترونية من خلال توسيع شبكة شركائها في مجال الخدمات المالية الرقمية، بما يتيح للعملاء خيارات دفع متنوعة تلبي احتياجاتهم وتوفر لهم تجربة شراء أكثر سهولة ومرونة.وبموجب الشراكة، سيتمكن العملاء المؤهلون الموطّنة رواتبهم لدى ومصرف العراقي، من الشراء بالتقسيط عند التسوق عبر منصة زين مارت، مع إمكانية تقسيط قيمة مشترياتهم لمدة تصل إلى 12 شهراً، وذلك وفقاً لمعايير الأهلية والشروط والأحكام المعتمدة من قبل سويج.وتشمل المنتجات المؤهلة للاستفادة من الخدمة الهواتف الذكية، والأجهزة الإلكترونية، والأجهزة المنزلية، إلى جانب العديد من المنتجات الأخرى، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في إدارة مشترياتهم دون الحاجة إلى دفع كامل قيمة المنتج مقدماً.وذكر رئيس الإدارة التجارية لزين سمير "نسعى في زين مارت إلى تقديم تجربة تسوق رقمية متكاملة ترتكز على تنوع الخيارات وسهولة الوصول إلى الخدمات. وتمثل شراكتنا مع سويج خطوة جديدة نحو توسيع خيارات الدفع والتسوق الإلكتروني، بما يتيح للزبائن خيارات شراء أكثر مرونة تواكب تطلعات مختلف شرائح المجتمع."من جانبه، قال يوسف أبو مطاوع رئيس الإدارة التجارية في "تعكس هذه الشراكة التزامنا بتقديم حلول مالية رقمية مبتكرة تسهم في تسهيل حصول العملاء على احتياجاتهم من خلال خيارات تقسيط مرنة وآمنة، بما يدعم نمو التجارة الإلكترونية ويعزز الشمول المالي في ."وتعكس هذه الشراكة رؤية الطرفين في توظيف الحلول المالية الرقمية لدعم نمو التجارة الإلكترونية في العراق، من خلال توفير خيارات دفع أكثر تنوعاً ومرونة، بما يسهم في الارتقاء بتجربة العملاء وتلبية تطلعاتهم المتنامية نحو خدمات رقمية متكاملة.